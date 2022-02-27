РИАМО - 27 фев. Хоккейный праздник «Сила льда» прошел на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». Здесь состоялось сразу 3 игры с участием детей, легенд хоккея, артистов, игроков Ночной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Вечер открыли юные воспитанники хоккейного клуба «Армада» из Одинцова, которые поделились на 2 команды.

Затем прошел матч «Легенды хоккея» - НХЛ-1. Эта встреча стала продолжением серии игр «Выходи во двор», организованной по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На лед вышли Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Александр Гуськов. Впервые к ним присоединились Алексей Жамнов и Илья Ковальчук. На тренерской скамье был Алексей Касатонов. Игра закончилась со счетом 14:5 в пользу «Легенд».

«Такие матчи - это не только возвращение традиций (все великие хоккеисты выросли на дворовых катках), но и возможность организовать места притяжения для семейного отдыха. Мы с радостью играем каждую субботу в разных городах», - сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Третий матч был между командами HC Ghostbusters и НХЛ-2. За артистов играли, в частности, актер Игорь Огурцов, дрессировщик Аскольд Запашный. На тренерской скамье - исполнитель роли наставника в сериале «Молодежка» Денис Никифоров. Победила команда Ночной лиги - 7:3.

«Главная цель для нас - не выиграть, а популяризировать спорт. Мы с радостью откликнулись на приглашение поучаствовать. Когда люди видят, с какой любовью и уважением артисты относятся к спорту, то сами потом заражаются этим примером», - поделился Запашный.