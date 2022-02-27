РИАМО - 27 фев. Для одаренных детей из Московской области созданы 2 специальных центра, где они могут готовиться к олимпиадам и конкурсам под руководством преподавателей из университетов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Есть центр «Сириус» в Сочи. Мы подписали соглашение, (его - ред.) цель – самых талантливых и одаренных детей собирать для того, чтобы готовить их и к олимпиадам разного уровня: региональным, федеральным и международным. И для этого созданы 2 центра наподобие «Сириуса», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что эти центры оснащены лучшим оборудованием, для работы в них привлечены университетские преподаватели. Для детей предусмотрено проживание.​

Кроме того, в Московской области ежегодно выделяют средства на поддержку талантливых детей.