РИАМО - 27 фев. На практике по столичной программе «Реставрационный кураториум» уже побывали 200 студентов, которые помогают профессионалам в работе и перенимают их опыт, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

В 2022 году реставраторам предстоит вернуть облик 526 памятников истории, культуры и архитектуры мегаполиса.

«Благодаря образовательному проекту у студентов появилась уникальная возможность не только присутствовать на реставрационных работах, но и непосредственно участвовать в них. Под наблюдением мастеров они обучаются всем тонкостям профессии», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что студенты с реставраторами уже поработали в Новодевичьем монастыре, особняке Зинаиды Морозовой и иных памятниках архитектуры на территории города.

Кроме того, студенты участвовали в восстановлении картины художника-соцреалиста Бориса Щербакова, которую нашли в павильоне №42 «Животноводство» на ВДНХ в ходе подготовки его к ремонтным работам.

Московский проект «Реставрационный кураториум» начался свыше года назад. В декабре 2021 года 10 студентов колледжа «26 Кадр» практиковались в мастерской на Старой Басманной улице. Там ребят обучали основам реставрации живописи. На сегодняшний день в мастерской практику проходят 6 студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Участвуя в такой серьезной работе, как восстановление большого полотна, студенты набираются опыта у мастеров, учатся работать с инструментами и материалами. Мы показываем им наши технологии, объясняем принципы работы и следим, чтобы будущие реставраторы в точности их повторяли», - отметила глава реставрационной компании Галина Чернушевич.