РИАМО - 27 фев. Специалисты ряда профессий в Московской области получат дополнительные выплаты, среди них врачи и учителя, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Жизнь дорожает – это факт и мы должны реагировать. Мы находим в своем бюджете возможности для того чтобы увеличивать заработные платы. Если Covid – то это система здравоохранения», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что также в регионе учителям повысили заработную плату. Кроме того, с сентября будет еще одна выплата всем школам, которые показывают хорошие результаты.

По его словам, водителям автобусов с марта будет увеличена заработная плата на 15%, так как эта профессия очень важна. Еще с 1 марта этого года сотрудники системы-112 будут получать на 7 тыс. рублей больше.​