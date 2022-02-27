РИАМО - 27 фев. В Московской области и столице в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в регионе будет определять влияние антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 65%.

Зима постепенно отступает из Московского региона, все чаще будет проглядывать солнце, а температура днем прогнозируется с положительными значениями. При этом атмосферное давление будет интенсивно расти, а содержание кислорода в воздухе останется близким к климатической норме.