РИАМО - 26 фев. Неизвестные отправили сообщения об угрозе взрыва столичных аэропортов, железнодорожных вокзалов и торговых центров, сообщает ТАСС.

По словам источника агентства в экстренных службах, информация от неизвестных пришла по электронной почте.

Часть торговых центров мегаполиса в целях безопасности эвакуировали, пока проходила проверка территории кинологами.

Информация об эвакуации пассажиров и персонала аэропортов и ж/д вокзалов не поступала. Данные объекты работают в штатно, но на них усилены меры безопасности.

Причастный ко взрывам в метро Москвы в 2010 году получил пожизненный срок>>