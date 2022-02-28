РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Жителей городского округа Подольск приглашают в понедельник в 18:00 на общественное обсуждение по вопросу благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес», сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие пройдет в поселке Дубровицы, 65А (КПЦ «Дубровицы»).

В рамках нового проекта «Парки в лесу», инициированного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, в 2022-2023 годах планируется благоустройство лесопарка «Дубровицкий лес». Средства на реализацию этого масштабного проекта будут выделены из областного и местного бюджетов по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее администрация округа совместно с МУ «СШОР по лыжным гонкам» и представителями Подольского филиала ГКУ МО «Мособлес» провела подготовку к проектированию благоустройства с учетом существующих просек на лесном участке. Природная территория «Дубровицкого леса» исторически является излюбленным местом жителей для занятий лыжным спортом. Здесь тренируются ребята муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Концепцией благоустройства предусмотрено создание лыжероллерной трассы с твердым покрытием и освещением, а также зоны «тихого отдыха» для пеших и велосипедных прогулок с минимальным вмешательством в природную среду.