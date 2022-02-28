РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Электроснабжение части поселка Нахабино подмосковного Красногорска временно отключат в понедельник, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Истринское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обсуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 11:00 до 16:00.

Под отключение попадут улицы Волоколамская, Калинина, Спортивная, 40 лет Октября, Урицкого, а также первый проезд Урицкого в поселке Нахабино.

Проведут работы по замене голого провода на СИП, установку опор.