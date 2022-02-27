РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. В последнее воскресенье зимы вход в Красногорский филиал Музея Победы для многодетных семей, школьников и студентов будет бесплатным, сообщили в информационном центре музея.

Для этого в кассе необходимо предъявить соответствующие удостоверения.

Гостей музея ждут на новой фотодокументальной выставке «Главные победы Георгия Жукова». Уникальные архивные материалы расскажут о личности великого полководца и этапах его военного пути.

Кроме того, посетители смогут осмотреть объемно-пространственную экспозицию, которая открылась в прошлом году к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса.

Новое музейное пространство воссоздает комнату для совещаний и позволит посетителям почувствовать себя участниками Нюрнбергского процесса. Гости музея смогут проследить путь военнопленного фельдмаршала Паулюса – от поклонника Гитлера до раскаивающегося в своих действиях человека, свидетеля со стороны обвинения от Советского Союза. В экспозиции представлены документы, фотографии и рисунки, связанные с пребыванием Паулюса в плену в СССР и, в частности, в Красногорском лагере для военнопленных №27.

Музей работает с 10:00 до 18:00. Акция продлится в течение всего дня.​