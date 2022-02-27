РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. В подмосковном Красногорске в воскресенье откроют «Масленичные палаты», в которых юные горожане смогут поучаствовать в мастер-классах и сфотографироваться со сказочными персонажами.

В детском городке «Сказочный» вместо «Замка Снежной королевы», который работал в новогодние праздники, обустроили «Масленичные палаты».

В воскресенье будет торжественное открытие «Масленичных палат». С 28 февраля по 5 марта здесь с 16:00 до 18:00-19:00 будут проводиться творческие мастер-классы и фотосессии.

Мастер-классы пройдут по разным направлениям – танцевальные, цирковые, по изготовлению масленичных кукол, песенные и так далее.

Принять участие в мастер-классах ребята смогут бесплатно. Количество участников ограничено, так что потребуется предварительная запись на сайте «Парков Красногорска» (http://parkikrasnogorska.ru).

Основные масленичные гуляния в парках Красногорска запланированы на 6 марта. Народные гуляния стартуют в 12:00. Гостей праздника ждут концерт, масленичный столб, качели, ремесленная слобода, фотозона, ярмарка, чаепитие в русском стиле. Планируется сжигание чучела. Хедлайнером мероприятия станет международный арт-проект «Баба-Яга».