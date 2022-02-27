РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 фев. Традиционный весенний полимаркет пройдет в воскресенье в подмосковном Королеве, сообщается на странице мероприятия в Instagram.

Перед 8 Марта на маркете можно будет приобрести особенные вещи и интересные подарки. Также производители представят свои продукты, сувениры, посуду и вещи ручной работы.

На полимаркете будет представлено более 80 брендов. Жители Королева смогут приобрести товары для дома, одежду, украшения к женскому празднику, косметику, детские товары, аксессуары. Также на маркете будет вкусная и полезная еда, пройдет благотворительная акция по сбору вещей.

Мероприятие состоится с 12:00 до 19:00 в центре «Смартум» на улице Строителей, 15А.