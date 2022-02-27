РИАМО – 27 фев. Жители столицы в рамках акции «Елочный круговорот» сдали на утилизацию порядка 49 тыс. хвойных деревьев. Больше всего деревьев на утилизацию собрали на юге и западе города — более чем по 7 тыс. штук, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году акция прошла в седьмой раз, и мы видим, что интерес москвичей к ней продолжает расти. В период со 2 января по 20 февраля жители столицы сдали на утилизацию около 49 тыс. новогодних деревьев, что на 4,5 тыс. превышает предыдущий показатель», — сказал Бирюков.

Он добавил, что сдать деревья можно было в 583 пункта в столице и еще в 2 — в ближайшем Подмосковье. 47 пунктов работали по адресам, выбранным по итогам голосования на портале «Активный гражданин».

Заммэра напомнил, что главной целью акции является правильная утилизация деревьев и привлечение внимания к раздельному сбору отходов. Елки и другие хвойные деревья принимают бесплатно, но они должны быть без украшений и мишуры.

Ели, пихты и сосны отвозят на 11 пунктов переработки. Там из них делают щепу, которая затем применяется для обустройства экотроп и подсыпки в вольерных комплексах.