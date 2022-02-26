РИАМО - 26 фев. Телеканал «Пятница!» решил прекратить сотрудничество с украинской продакшн-компанией TeenSpirit, которая делает проект «Орел и решка», а также с продюсером продакшна Мариной Гранкиной, сообщается в Telegram-канале «Пятницы!».

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Также там отметили, что ранее Марина Гранкина публично высказывалась в адрес российского президента Владимира Путина. После высказывания руководство TeenSpirit отстранило ее от занимаемой должности.

Путин 24 февраля заявил, что страна начала проведение специальной военной операции на Украине, решение о ней приняли в ответ на обращение руководителей Донбасса об оказании помощи. Путин пояснил, что РФ не планирует оккупацию, а операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Страны ЕС начали вводить в отношении России санкции.

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