РИАМО - 26 фев. Команда РФ по биатлону не будет принимать участие в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, так как Союз биатлонистов страны считает решение Международного союза о нейтральном статусе спортсменов РФ неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. Об этом сообщается на сайте СБР.

Союз биатлонистов страны не нарушал никаких положений конституции и других правил IBU, чтобы отечественных спортсменов лишили права выступать с флагом и гимном РФ, а взамен предложили соревноваться в нейтральном статусе.

«Решение IBU грубо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению», - говорится в заявлении СБР.

В союзе отметили, что возмущены действиями IBU, права биатлонистов и СБР будут отстаивать в суде.

Решение об отказе от участия в турнирах принято СБР, чтобы не подвергать спортсменов из РФ риску унижения, а также исключить угрозу их безопасности.

Медведев: Санкции не повлияют на операцию по защите Донбасса>>