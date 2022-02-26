РИАМО - 26 фев. Беженцам из ЛНР и ДНР от подмосковного отделения партии «Единая Россия» уже отправлено 58 тонн гуманитарной помощи, сообщил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«Сейчас продолжается специальная военная операция нашей армии на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России (Владимир Путин - ред.). Цель России – установить устойчивый и долгосрочный мир. С 2014 года продолжалась война на Донбассе», - написал Игорь Брынцалов во «ВКонтакте».

Он напомнил, что ЛНР и ДНР почти каждый день на протяжении 8 лет были под обстрелами, хотя тоже имеют право «жить с чистым небом над головой, как и жители всей Украины».

«Наша партия «Единая Россия» продолжает оказывать помощь беженцам. Мы уже отправили 58 тонн гуманитарной помощи, в регион приехали около полутора тысяч человек», - добавил Брынцалов.

По его словам, РФ никогда не начинала войн, а всегда их заканчивала.

«Еще раз подчеркну: цель этой специальной военной операции - установление долгосрочного мира на братской Украине», - добавил спикер подмосковного парламента.

В Московскую область ранее прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.

Посмотреть пункты приема помощи для беженцев в Подмосковье можно на карте>>