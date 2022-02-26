РИАМО - 26 фев. В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 17 часов 28 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение из-за гололедицы действует на всей территории Центрального федерального округа, кроме Воронежской области.

27 февраля в регионе будет облачно с прояснениями и гололедица, ночью местами возможен снег, днем — без осадков. Столбики термометров ночью могут опуститься до минус 4 – минус 2 градусов, днем — подняться до 0 – плюс 2 градусов.

Гололедица и переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируются в Московском регионе 28 февраля. Температура ночью будет минус 6 – минус 4 градуса, днем – от 0 до плюс 2.

Атмосферное давление в ближайшие два дня будет высоким – 756-762 мм рт. ст.

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