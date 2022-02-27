РИАМО – 27 фев. В России 27 февраля отмечают День сил специальных операций, а во всем мире празднуется Международный день полярного медведя.

День сил специальных операций

В России 27 февраля отмечают профессиональный праздник бойцы сил специальных операций. Эта дата входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.

Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года. Таким образом, были признаны заслуги этих специальных подразделений при разрешении сложной ситуации в Крыму весной 2014 года.

Силы специальных операций Вооруженных сил РФ являются высокоподвижной, технически оснащенной, специально обученной и хорошо экипированной армейской группировкой, цель которой – выполнение специальных задач для защиты интересов Российской Федерации.

Международный день полярного медведя

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. В России этот праздник называется Днем белого медведя. Отмечание этого дня инициировала общественная организация Polar Bear International.

В этот день каждый год проводят природоохранные и экологические мероприятия, чтобы привлечь внимание общества к важности охраны самого крупного наземного хищника.

Белые медведи занесены в Красную книгу. Они обитают в России, Дании, Канаде, Норвегии и США.

Всемирный день неправительственных организаций

сайт мэра Москвы

Ежегодно 27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций. В этот день в 1950 году в резолюции ООН ввели понятие «международная неправительственная организация». Это означало признание роли гражданского общества в решении важных задач.

Отмечать этот день предложили в 2010 году на IX форуме НПО/НКО Балтийских стран.

В России используется термин НКО. Понятие «некоммерческая организация» было введено основами гражданского законодательства СССР в 1991 году. Сейчас работу НКО регулирует профильный закон.

День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

27 февраля православные христиане вспоминают святого равноапостольного Кирилла.

Кирилл и его брат Мефодий были посланы в миссионерское путешествие для проповеди христианства. Они составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие и многие богослужебные книги.

Святой Кирилл умер в 42 года. Он завещал Мефодию продолжить христианское просвещение славян. Кирилл был погребен в римской церкви святого Климента.​