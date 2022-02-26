РИАМО - 26 фев. В Московской области успешно реализуют пилотный проект по перемещению машин, которые мешают мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам. Так, в Красногорске до приезда эвакуатора проезд к площадкам освободили 5 «автохамов», сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

В Красногорске провели рейд на Ильинском бульваре и улице Головкина, в ходе которого принудительно от контейнерных площадок переместили 2 машины. При виде подъезжающего эвакуатора уехали еще 5 автомобилей.

Чтобы мусоровозы могли беспрепятственно проехать к контейнерным площадкам в Красногорске, до конца II квартала по 64 адресам будет рассмотрен вопрос об установке полусфер рядом с площадками. Проезд спецтехники должен быть свободным, нарушение регионального законодательства в сфере содержания дворов недопустимо.

Эксплуатанты могут оформить заявки в управление дорожного хозяйства администрации муниципалитета. Затем будет вызван эвакуатор, который переместит автомобиль. До приезда эвакуатора сотрудники Главного управления содержания территорий региона зафиксируют нарушения. Физлицам за препятствие проезду спецтехники грозит штраф в 3-5 тыс. рублей, юрлицам — 5-30 тыс. рублей.