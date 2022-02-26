РИАМО - 26 фев. Центр «Моя работа» в Москве, который открылся на Шаболовке год назад, поддерживает самозанятых и начинающих предпринимателей. Около 10% трудоустроенных с помощью центра открыли свое дело или стали самозанятыми, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В центре создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Здесь обучают ведению бизнеса и использованию онлайн-площадок для продвижения услуг и поиска заказов, помогают в регистрации самозанятого, проводят собеседования с работодателями, которые принимают на работу соискателей уже в новом статусе», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что за год работы порядка 10% трудоустроенных с помощью центра открыли свое дело или стали самозанятыми.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, с начала прошлого года центр «Моя работа» организовал свыше 300 образовательных мероприятий, участниками которых стали порядка 17,6 тыс. человек. В центре рассказывают об выборе эффективной формы бизнеса, создании бизнес-плана, продвижении и развитии личного бренда, мерах господдержки.

Центр наладил партнерские взаимоотношения с ведущими российскими компаниями, благодаря чему оказывается помощь в трудоустройстве и организовываются полезные мероприятия.

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