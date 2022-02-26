РИАМО - 26 фев. В 2021 году специалисты «Московского паркинга» эвакуировали 18 тыс. автомобилей с парковок для инвалидов, в том числе там были и дорогие иномарки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, с мест для инвалидов эвакуировали за год более 850 Mercedes-Benz, свыше 830 BMW, порядка 100 Porsche, по 5 Bentley и Tesla, 3 Maserati, а еще Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari и Lamborghini.

Работники эвакуируют те авто, которые лишают людей с инвалидностью возможности парковаться там, где им необходимо. Решение об эвакуации принимают сотрудники городской Госавтоинспекции.

Нарушителям пришлось оплатить перемещение, хранение автомобиля на спецстоянке, а еще штраф в 5 тыс. рублей.

Москвичей попросили при обнаружении нарушений правил парковки на местах для инвалидов позвонить в полицию. Сотрудники сделают все возможное, чтобы освободить данное место.

В столице появилась возможность оплачивать парковку в приложении «Метро Москвы»>>