РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В пункте сбора гуманитарной помощи для эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР в волонтерском центре на базе молодежного центра «Максимум» на улице Ульяновых в Подольске за 5 дней собрали около 10 тонн продовольственных и непродовольственных товаров, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель центра Михаил Жученко.

Почти 150 жителей Донбасса, в том числе 69 детей, прибыли 22 февраля в детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» в Подольске. Для них начали собирать гумпомощь. Беженцы находятся на карантине, поэтому передавать им можно только новые вещи в неповрежденной упаковке.

В волонтерский центр продукты питания, гигиенические товары и одежду приносят как обычные люди, так и представители предприятий, общественных объединений и политических партий округа. Ранее ЗАО «ЗиО-Здоровье» и ООО «ИТЦ Конвен» поставили 1,5 тыс. единиц постельного белья, одеял и подушек.

«Больше всего требуется детское питание, особенно пюре в стеклянных банках, бутилированная вода без газа, зубные щетки, теплые носки для детей, так как их много, есть даже малыши в возрасте 1,5 лет», - сказал Жученко.

По словам волонтера Татьяны Малышевой, люди несут много еды, детского питания, игрушки для детей, средства личной гигиены. Больше всего востребована теплая одежда и детское питание.

Пункт приема открыт в волонтерском центре на базе молодежного центра «Максимум» на улице Ульяновых, 1. Передавать помощь можно ежедневно с 10:00 до 20:00. Телефон пункта приема гуманитарной помощи: 8 (496) 750-04-93.

Подольское городское отделение КПРФ проводит сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР по адресу: улица Карла Маркса, д. 3/48 (помещение подольского горкома КПРФ). Гуманитарную помощь можно передать каждые вторник и пятницу с 17:30 до 19:30, в воскресенье - с 12:00 до 16:00. Узнать подробности можно по телефонам: 8 (926) 284-54-19, 8 (496) 753-53-40.

По вопросам оказания помощи можно обращаться в отдел по благотворительности социальной деятельности Подольской епархии по телефону: 8 (903) 750-11-08.