РИАМО - 26 фев. Повар ресторана Татьяна Иваненко рассказала, что на Масленицу можно приготовить различные необычные блины, например, с арахисом и кукурузой, японские блины и с восточными специями, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, разнообразить блины можно с помощью начинки и припеки. Например, тонко нарезанное обжаренное мясо с пассерованным луком смешивается с мелко нарезанными солеными огурцами. К ним добавляется немного томатной пасты, потом это тушится на огне 5 минут. Смесь намазывается на готовые блины, и они обжариваются до появления корочки.

Припеками к блинам также могут быть сыр, грибы, яйца, кусочки экзотических фруктов, например, манго: пласты манго кладут на блин, обжаривают и подают со взбитыми сливками или мороженым. В тесто блинов также можно добавить какао и сделать к таким блинам шоколадный соус.

Можно также сделать апам балик – азиатские блины на рисовой муке. Для них делается начинка из арахиса с добавлением кукурузы. В Марокко и Алжире делают блинчики багрир. Для теста таких блинов берут муки почти поровну с манной крупой. Блины замешивают на воде с сахаром и солью, дрожжами. Подают с сиропом.

Эксперт также предлагает сделать на Масленицу японские блины хотто кээки. В их составе – мука, разрыхлитель, молоко, сахар, соль, йогурт и яйцо. Можно сделать и гречневые блинчики на гречневой муке.

Чтобы сделать необычные по цвету блины, можно измельчить в блендере шпинат и добавить в тесто. Восточные блины можно приготовить из кокосового молока, яйца, муки с карри и куркумой.

В этом году Масленица начнется 28 февраля и закончится 6 марта.

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