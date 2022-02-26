РИАМО - 26 фев. Стало известно, кто вошел в стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч в рамках 19 тура Российской премьер-лиги, сообщает Газета.ru.

Так, за «Спартак» на поле выйдут Селихов, Литвинов, Жиго, Джикия, Мартинс, Айртон, Умяров, Промес, Зобнин, Соболев и Мозес.

В составе ЦСКА на поле выйдут Акинфеев, Бийол, Фернандес, Фукс, Гбамен, Дивеев, Обляков, Языджи, Медина, Заболотный, Карраскаль.

Главным арбитром станет Виталий Мешков, ассистировать ему будут Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервный судья – Антон Фролов.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА занимают 4 место в турнирной таблице, «Спартак» – 9 место.