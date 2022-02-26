РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Водители, занижающие стоимость проезда за наличный расчет в Подольске, занимаются самоуправством и будут наказаны, сообщили в компании ООО «Автомиг».

Житель округа прислал в редакцию «РИАМО в Подольске» фотографию объявления в маршрутном такси 29К (станция МЦД Подольск – станция Гривно). В нем говорилось, что стоимость проезда за наличный расчет составляет 30 рублей, по карте – 45 рублей.

«Стоимость проезда по городу Подольску стоит 50 рублей за наличный расчет. По карте «Стрелка» или по безналичному расчету составляет 45 рублей. Если водитель занимается самоуправством, его накажут», – сообщили в компании.