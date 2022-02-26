РИАМО - 26 фев. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в субботу вечером фиксируются постоянные кибератаки на официальный сайт Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

«Атаки идут постоянно. (Сайт Кремля – ред.) часто подвисает», – сказал Песков.

Также не открываются сайты Госдумы, Совета Федерации, российского правительства.

Днем в субботу были отмечены сбои в работе соцсетей Instagram, Facebook и Twitter. Пользователи жаловались на работу приложений, сайта и проблемы с написанием комментариев.

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины, решение о ней приняли в ответ на обращение руководителей ЛДНР о помощи. Глава государства пояснил, что страна не планирует оккупацию, а операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Страны ЕС начали вводить в отношении России санкции.

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