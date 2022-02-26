РИАМО - 26 фев. ВГТРК, Первый канал и радиодом «Останкино» заявили, что выходят из Европейского вещательного союза (EBU), такое решение принято в ответ на отстранение РФ от Евровидения в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Компании расценивают отстранение от песенного конкурса «как неуместное политическое жертвоприношение», хотя данное музыкальное мероприятие всегда подчеркивало свой неполитический статус.

«В 2016 году победу одержала песня «1944», являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь («Я научу тебя»), сославшись как раз на политику», — напоминается в заявлении вещателей.

При этом компании отмечают, что организаторы музыкального конкурса необъективно и избирательно подходят к толкованию термина «политика» и исполняют волю ЕС, но 50% членов EBU — это ТВ-каналы и радиостанции стран, которые не входят в Евросоюз.

Данное заявление вещателей было подписано гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, гендиректором ВГТРК Олегом Добродеевым и представителем радиодома «Останкино», гендиректором — худруком Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ириной Герасимовой.

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