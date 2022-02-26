РИАМО - 26 фев. Отряд «Ирбис» из школы №11 в субботу выиграл на первенстве среди юнармейских отрядов городского округа Люберцы на кубок ЦВТИ «Берсерк» по лазертагу, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, проходило на закрытой всесезонной площадке Центра военно-тактических игр «Берсерк».

Второе место занял отряд «Ратоборцы» из гимназии №56, а третье — отряд «Пламя» из школы №54.

Перед началом турнира с напутственным словом к ребятам обратился руководитель «Юнармии» Люберец Алексей Черкасов. После чего президент РОО «Федерация лазертага Московской области» и ЦВТИ «Берсерк» Павел Шарапов поблагодарил юных патриотов за участие в турнире. Экстремал-рекордсмен Агаджанян скрутил в трубочку сковороду.

Все участники первенства потренировались в разборке и сборке оружия под руководством опытного наставника.

Мероприятие организовали РОО «Федерация лазертага Московской области» и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке «Юнармии» горокруга Люберцы и компании «Кухонный Двор».