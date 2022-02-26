РИАМО - 26 фев. За прошлый год из столичных приютов новые хозяева забрали почти 3,5 тыс. собак и кошек. В мегаполисе открыты 13 городских приютов, в которых проживают свыше 16 тыс. животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За собаками и кошками в московских приютах ухаживают ветеринары и специалисты по социализации, а добровольцы помогают найти новый дом для питомцев. Все животные готовы к жизни в семье: их учат доверять людям, лечат и прививают.

За последние 11 лет благодаря такой работе дом обрели около 30 тыс. кошек и собак.

Выбрать себе друга можно с помощью онлайн-каталога или прямо в приюте. При выборе питомца людям рекомендуют учитывать свой образ жизни и темперамент животного. Затем будущим хозяевам рекомендуют познакомиться и наладить контакт с животными.

Только после этого можно подписать договор об ответственном содержании.

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