РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. В Домодедове в субботу провели XIII танцевальный фестиваль-конкурс «Январские звезды», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Конкурс должен был пройти в январе, но его перенесли из-за пандемии.

«Вы все огромные молодцы. Абсолютно все, кто принял участие: ребята, хореографы, преподаватели. И знайте: всегда получайте удовольствие от того, что вы делаете, независимо от места, которое вы займете. Ставьте себе цели и развивайтесь!» - сказал член жюри, директор школы-студии Todes Денис Полтачиди.

Участники соревновались в 2 номинациях: современная хореография и шоу-программа. Современная хореография подразделялась на коллективное выступление, малую форму и соло. Также участников делили на молодежь и юниоров.

По итогам среди юниоров в номинации «Современная хореография. Малая форма» третьими стали Ксения Багалишвили и Олеся Бойко, 2 место заняли Александра Бабаян и Полина Сургучево, а первым стал коллектив современного эстрадного танца «Тандем». Среди молодежи в этой номинации победил фотографический коллектив «Голос танца».

В номинации «Современная хореография. Коллективное выступление» среди юниоров третье место занял хореографический коллектив «Ассорти», вторым стал хореографический коллектив «Ритмикс», а победила в номинации команда Street FM. Среди молодежи в коллективном выступлении второе место заняла студия Fix, победителем стала школа танцев Dance FM.

В номинации «Современная хореография. Соло» среди юниоров 3 место заняла Алина Агарпова, второй стала Екатерина Рябова, а первой - Ульяна Рыбкина. Среди молодежи в этой номинации победила Анастасия Шацкая.

В номинации «Шоу-программа» третье место заняла команда Street FM, вторым стал коллектив индийского танца Lila Prem Mix, а лучшую шоу-программу представил коллектив «Абу Crew».

Гран-при фестиваля получила Александра Бабаян.