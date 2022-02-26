РИАМО - 26 фев. Для беженцев из Донбасса в Волоколамском округе жилищно-бытовые условия организовали на высоком уровне. Важно, что обеспечили медицинское обслуживание и пятиразовое питание, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Москвы Инна Святенко.

В субботу председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и первый зампред комитета Ольга Забралова посетили пункт временного размещения беженцев из Донбасса в Волоколамском городском округе. Беженцы находятся в детском оздоровительном лагере имени 28 Панфиловцев.

«Прежде всего, мы посмотрели жилищно-бытовые условия - тепло, уютно. Все комнаты - отдельные, есть все необходимые условия. Очень важно, что есть медицинское обслуживание и пятиразовое питание. Очень хороший пищевой блок. Видна искренняя обратная связь, мы специально разговаривали со всеми, кто попадался по пути, для того чтобы понять, насколько довольны люди, размещенные здесь. Мы видим, что здесь есть беременные женщины и с грудными детьми. Также есть медобследование и ведение беременности», - сказала Святенко.

Она отметила важность того, чтобы дети интегрировались в учебный процесс и в социум, так как они пойдут учиться в обычные классы.

«С точки зрения бытовых вещей здесь организовано все, есть даже возможность поехать в Москву, для этого выделены автобусы, которые отходят от лагеря», - добавила Святенко.

Она подчеркнула, что важны досуговые мероприятия для беженцев. Святенко отметила, что дети не должны чувствовать атмосферу тревожности.

В Подмосковье ранее прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.