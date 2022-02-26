РИАМО - 26 фев. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин в связи с ожидавшимися переговорами с Украиной отдал приказ остановить продвижение войск, но из-за отказа Киева от диалога движение возобновили. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что во время приостановки продвижения основных сил боевые действия местами все же продолжались.

«Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу «джихад-мобилей», только там они сейчас называются «бандер-мобили», - уточнил Песков.

Глава государства 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины в ответ на обращение руководителей ЛДНР о помощи. Путин заявил, что РФ не планирует оккупацию, а операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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