РИАМО - 26 фев. Алгоритм расчета платы за отопление скорректировали в Москве в связи с колебаниями температуры воздуха в отопительный период. Так, скорректируют платежные документы за февраль, чтобы сдержать прирост платы за данную услугу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В соответствии с федеральным законом расчеты за потребленное тепло в мегаполисе ведут по принципу 1/12. То есть москвичи оплачивают потребление тепла ежемесячно в размере 12-й части от фактического потребления предыдущего года.

В конце каждого года ресурсоснабжающая организация корректирует сумму платежа по фактическим показателям потребленного тепла, а УК занимается перерасчетом платежей для жителей в начале следующего года.

Из-за того, что температура воздуха зимой прошлого года была ниже, чем за год до этого, увеличилось потребление тепла горожанами.

Отдельные частные УК отразили всю сумму корректировки начислений в платежных документах за февраль, поэтому увеличилась сумма платежей за ЖКУ. Однако организации не проинформировали жителей должным образом о механизме корректировки платежей за услугу «отопление».

Из-за этого всем УК было необходимо отозвать ранее выставленные платежные документы за февраль и после тщательной проверки выпустить скорректированные. Их затем разошлют москвичам заново. Платежи, уже внесенные за отопление до корректировки, автоматически зачтут в счет платежей за последующие месяцы текущего года по данной услуге.

Столичным УК порекомендовали и далее проводить ежегодный перерасчет за тепло равными долями. В платежных документах сумма перерасчета из-за холодных зим будет отражаться не единовременно, а ежемесячно из расчета 1/12 от общей суммы перерасчета за предыдущий год.

Мосжилинспекция и департамент ЖКХ города продолжают проводить проверку в отношении частных управляющих организаций. ПАО «МОЭК» необходимо произвести корректировку УК, ТСЖ, ТСК и ТСН по выставленным ранее счетам сумм перерасчета по услуге «отопление» за 2021 год равномерными долями до конца текущего года.

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