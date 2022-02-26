РИАМО - 26 фев. Беженцев из Донбасса в Волоколамском округе разместили в максимально комфортных условиях. Для них обеспечили медицинский осмотр, а дети с понедельника будут посещать школу, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Ольга Забралова.

В субботу Забралова и другие члены комитета Совета Федерации по социальной политике посетили пункт временного размещения беженцев из Донбасса в Волоколамском городском округе. Беженцы находятся в детском оздоровительном лагере имени 28 Панфиловцев.

«На мой взгляд, все сделано предельно комфортно. И это не только мое впечатление: мы пообещались с людьми, которые говорят, что им очень комфортно, вкусно, уютно. И все пожелания, которые у них на сегодня есть, администрация лагеря и администрация Волоколамского округа сразу выполняют. Что я для себя отметила важного - это медицина, так как многие люди долгое время не могли пройти диспансеризацию», - сказала журналистам Забралова.

По ее словам, она осталась довольна осмотром медицинского пункта, в нем имеются все необходимые препараты. Также у лагеря с 20:00 и до утра дежурит карета скорой медицинской помощи.

Она добавила, что в понедельник дети пойдут в школу — ребята с 1 по 11 класс. На занятия их будут подвозить на автобусе.

Забралова также выразила желание, что бы у детей были планшеты и компьютеры для дополнительных занятий в домашних условиях.

В Подмосковье ранее прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик, их разместили в детских лагерях и оздоровительных центрах в Клину, Зарайске, Подольске, округе Пушкинский и Волоколамском округе. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов оказать приехавшим людям максимальное внимание.

Посмотреть пункты приема помощи для беженцев в Подмосковье можно на карте>>