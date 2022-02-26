РИАМО - 26 фев. В субботу днем задержаны и отменены свыше 180 прилетов и вылетов в столичных воздушных гаванях, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове 23 рейса задержано, 53 отменено, в Домодедове 26 рейсов задержано, 8 отменено, в Шереметьеве 21 задержка и 54 отмены.

По данным на сайте подмосковного аэропорта Жуковский, отмен нет, задержаны 5 рейсов.

Запрет на полеты в южные города России действует с 24 февраля по 2 марта. Это связано с обострением ситуации в ЛНР и ДНР. Там Россия проводит военную спецоперацию по освобождению мирных жителей.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>