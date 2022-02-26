РИАМО - 26 фев. Столичные поликлиники начали наращивать объемы плановой медицинской помощи, а также 8 КТ-центров города вернулись к обычному режиму работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в данных медучреждениях провели полную дезинфекцию помещений и оборудования.

«Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно онлайн - на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Если не пользуетесь цифровыми сервисами, приходите в порядке живой очереди», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в городских поликлиниках можно сделать экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию до приема доктора. В медучреждениях разводят потоки пациентов в зависимости от результата данного исследования.

Ранее в мегаполисе отметили устойчивое снижение заболеваемости Covid-19.

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