РИАМО - 26 фев. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Ольга Забралова и члены комитета Совета Федерации по социальной политике посетили пункт временного размещения беженцев из Донбасса в Волоколамском городском округе, передает корреспондент РИАМО.

Вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик разместили в детском оздоровительном лагере имени 28 Панфиловцев в Волоколамском городском округе.

Сенаторы пообщались с беженцами и изучили их условия быта. Среди вынужденных переселенцев преимущественно женщины и дети. В лагере их обеспечивают горячим питанием, также для них создали комфортные условия пребывания.

Первые беженцы из республик Донбасса прибыли в Московскую область 22 февраля. 24 февраля в регион прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов оказать прибывшим в регион людям максимальное внимание.

Для помощи вынужденным переселенцам привлекли волонтеров. В пунктах размещения беженцев организовано горячее питание и медобслуживание. Людям оказывают помощь психологи. Помимо подвоза одежды и продуктов, решается вопрос о продолжении обучения детей школьного возраста.

Посмотреть пункты приема помощи для беженцев в Подмосковье можно на карте>>