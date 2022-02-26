РИАМО - 26 фев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страна заранее готовилась к санкциям западных государств, которые во многом были прогнозируемы. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы», - пояснил Песков.

Он добавил, что на сегодняшний день властям страны нужен будет дополнительный анализ, координация работы по линии профильных ведомств. Правительство принимает меры для уменьшения ущерба от санкций, бесперебойной работы всех отраслей и систем экономики.

Представитель Кремля уточнил, что все возможности и потенциал для этого в России есть.

Затем стране нужен будет анализ, чтобы выработать ответные меры, которые наилучшим образом отвечают отечественным интересам, заключил Песков.

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