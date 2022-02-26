РИАМО - 26 фев. В столице 1 марта будет солнечно, воздух прогреется до плюс 3 – плюс 4 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первый день календарной весны будет действительно весенним – погода будет солнечная и штилевая, атмосферное давление на 18-20 мм ртутного столба выше нормы», – сказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что температура составит около плюс 3 – плюс 4 градусов. 2 марта столбики термометров поднимутся до плюс 5 градусов.

В оставшиеся дни февраля также будет теплая погода. 27 февраля будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. 28 февраля установится солнечная погода. Ночью будет минус 5 – минус 3 градуса, днем – плюс 1 – плюс 3 градуса.