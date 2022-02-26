РИАМО - 26 фев. Порядка 1,2 тыс. человек вышли на старт «OZON Гонки Легкова» в Пересвете, из них около 500 детей, в том числе подмосковные юнармейцы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Я очень дорожу, что вы с таким азартом и удовольствием приезжаете на соревнования. Пусть все детишки, которые сегодня стартуют, в будущем привезут столько же медалей, сколько Александр Большунов с Олимпиады в Пекине», - сказал чемпион Олимпийских игр в Сочи, глава подмосковного отделения «Юнармия» Александр Легков.

В гонке также участвовали известные лыжники и биатлонисты: Антон Шипулин, Иван Алыпов, Александр Панжинский, Алексей Петухов, Иван Черезов, Екатерина Юрлова-Перхт, Михаил Девятьяров, Артем Мальцев, Саид Халили и Николай Круглов.

«Я благодарен организаторам, самому Александру Легкову, что с 2015 года такая гонка проводится. Вижу, что интерес к ней постоянно растет. Здесь созданы все условия для занятия спортом - не только лыжным, но и многими другими видами. Это хороший пример, как в Московской области организуется спорт», - сказал министр спорта страны Олег Матыцин.

Турнир впервые организован сразу в 2 форматах: онлайн и офлайн. Пробежать дистанцию в рамках соревнований можно в любой точке мира до 5 марта. Для этого нужно было предварительно зарегистрироваться на сайте: https://legkovrace.ru/, а после забега выложить результат с помощью мобильного приложения. В 2021 году турнир объединил 176 населенных пунктов из 56 регионов РФ и 8 других государств.

27 февраля в рамках «OZON Гонки Легкова» пройдет открытая тренировка от чемпионов по лыжным гонкам и биатлону.

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