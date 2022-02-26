РИАМО - 26 фев. В спортивном зале пионерского лагеря имени 28 Панфиловцев, расположенного в Волоколамском городском округе, организовали пункт выдачи гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Выдачу помощи обеспечили в максимально организованном порядке, передает корреспондент РИАМО.

Первые беженцы из республик Донбасса прибыли в Московскую область 22 февраля. 24 февраля в регион прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов оказать прибывшим в регион людям максимальное внимание.

«Мы стараемся выдавать помощь в максимально организованном порядке. Людей мы запускаем по 5 человек, чтобы не было давки. Один человек выходит, и мы запускаем нового», - рассказал волонтер из Москвы Николай.

Он добавил, что чаще всего люди берут резиновые тапочки для приема душа. Наряду с одеждой вынужденным переселенцам раздают предметы личной гигиены.

Ранее сотрудники дорожно-транспортного комплекса Московской области отправили свыше 80 коробок с вещами и предметами первой необходимости беженцам из Донбасса. При сборе вещей постарались учесть все запросы людей. Коробки с одеждой отправили в Волоколамск, Пушкино, Коломну, Зарайск, Подольск, Клин.

Посмотреть пункты приема помощи для беженцев в Подмосковье можно на карте>>