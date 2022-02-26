РИАМО - 26 фев. В Никольской церкви в Красногорске состоялся День православной молодежи, в нем приняли участие порядка 180 человек, сообщает пресс-служба Главного управления по социальным коммуникациям Московской области.

На встрече собрались делегации из 5 епархий региона: Коломенской, Подольской, Одинцовской, Балашихинской и Сергиево-Посадской. Мероприятие посетили представители приходских молодежных объединений, совета молодежных организаций Московской епархии, студенты, церковная и светская молодежь.

Сначала провели праздничное богослужение. Центральным событием Дня православной молодежи стала научно-практическая конференция «Христианские добродетели: успех в жизни и современность». В рамках нее студенты подняли вопрос, что есть успех для верующего человека. Для одних – это карьера, для других – творческая реализация, кто-то больше всего стремиться к созданию большой семьи и соблюдению чистоты мыслей и поступков.

Еще участники дискуссии обсудили вопросы приверженности молодежи христианским ценностям в наше время.

«Это наше традиционное мероприятие, которое мы проводим несколько лет подряд. И каждый год стараемся соответствовать актуальному запросу молодежи. В этом году мы провели для ребят мастер-классы по иконописи, хоровому пению, ведению приходских соцсетей, а также образовательные лекции и спортивно-развлекательные активности», – уточнила министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

По ее словам, больше всего молодежи понравился тренинг по ведению соцсетей, цель которого – научить использовать современные информационные технологии для проведения духовно-просветительской деятельности.