РИАМО - 26 фев. Российская Федерация закрыла свое воздушное пространство для самолетов, которые летят на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, сообщает «Вечерняя Москва».

В Росавиации уточнили, что рейсы из этих трех европейских государств в РФ могут осуществляться только по специальным разрешениям МИД страны и Росавиации.

Данная мера связана с «недружественными решениями» указанных стран в отношении РФ в сфере авиации. Ограничение вступило в силу в 15:00 по московскому времени в субботу.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите населения ЛДНР. Целью операции также является демилитаризация Украины.

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