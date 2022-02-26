РИАМО - 26 фев. Большинство полезных компонентов булгура находится в оболочках зерна, в нем много пищевых волокон, витаминов группы В, марганца, магния, железа, сообщила старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Она рассказала aif.ru, что полезные компоненты этой крупы помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Так, пищевые волокна способствуют замедлению всасывания избытка углеводов и холестерина.

Еще булгур полезен для профилактики сахарного диабета. Пищевые волокна в крупе представляют собой преимущественно сложные углеводы, не влияющие на уровень сахара в крови, так как они не усваиваются.

Также в крупе много витамина группы В, который нужен для активности мозговых клеток и поддержания ровного эмоционального фона.

У булгура невысокая калорийность — порядка 80 ккал на 100 г готовой крупы. При этом небольшая порция продукта дает ощущение сытости на длительное время.

Есть у крупы и противопоказания к употреблению. Так, булгур нельзя есть при глютеновой энтеропатии, заболеваниях органов пищеварения, которые сопровождаются диареей.