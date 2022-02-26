РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области заключило договоры с 7 общественными, государственными и некоммерческими организациями о сотрудничестве, это поможет вывести проведение мероприятий на новый более высокий уровень. Об этом сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

В субботу на базе Дома «Юнармии» в поселке Быково в Подольске прошла IV открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой». Игру посвятили 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции Великой Отечественной войны. В ней приняли участие 57 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Москвы и Московской области.

Заключенные соглашения помогут вывести мероприятия «Юнармии» на новый уровень за счет улучшения техоснащенности и предоставления новых локаций. Также юнармейцы сами будут более широко освещать свою деятельности в СМИ и соцсетях, делать репортажи и готовить материалы в других журналистских жанрах.

Соглашение о сотрудничестве подписали с Государственным историческим музеем-заповедником «Горки Ленинские». Теперь юнармейцы смогут проводить мероприятия в Ленинском городском округе на территории музея.

Межрегиональная общественная организация «Федерация спортивного лазертага» поможет юнармейцам организовать военно-спортивные мероприятия любого формата. На базе Дома «Юнармии» в поселке Быково Подольска уже оборудовано 4 тира для соревнований по стрельбе, их используют во время проведения военно-патриотических игр.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа юных корреспондетов «Юнармии» займется освещением военно-патриотических игр.

Поддержку юнармейцам также окажут Автономная некоммерческая организация развития медиапроектов военно-патриотической направленности «Парк Патриот Медиа», Межрегиональная общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов», Федеральное государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ», Ассоциация педагогов Московской области «Учителя основ безопасности жизнедеятельности».