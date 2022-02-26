РИАМО - 26 фев. В Ростуризме заявили, что гражданам РФ, находящимся в данный момент за рубежом, рекомендуется зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник», сообщает Газета.ru.

Чтобы построить маршрут возвращения, нужно обратиться к своему туроператору. Те, кто путешествует самостоятельно, должны обратиться в представительства авиакомпаний и консульства РФ.

Минтранс РФ уже занимается организацией дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов.

Ранее свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков закрыл ряд стран, среди которых Эстония, Чехия и Польша. Это связано с проведением РФ военной спецоперации на Украине, необходимой для освобождения населения Донбасса.

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