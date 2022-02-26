РИАМО - 26 фев. На первом пусковом комплексе нулевого этапа строительства трассы М-12 в Московской области проводится монтаж несъемной опалубки и подготовка к установке главных балок пролетных строений на опоры моста через реку Клязьму. Движение по мосту планируют запустить в 2022 году, сообщает пресс-служба «Автодора».

Пролетное строение с помощью гидравлических домкратов опустят на опорные части. Затем будут убраны накаточные устройства, с помощью которых была проведена надвижка. После того, как главные балки встанут на свои места, начнут проводить работы по бетонированию плиты проезжей части. Весной будет уложен асфальт.

В конце 2022 года планируют запустить движение по мосту. На нем будет 6 полос движения – по 3 в каждую сторону.

На первом пусковом комплексе нулевого этапа новой трассы возводят также развязку с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД). В ее состав также войдут 3 искусственных сооружения на разных уровнях. Будет образована «двойная труба»: 2 уровня съездов и заездов с переходно-скоростными полосами – и на М-12, и на ЦКАД.

Благодаря этому не будет уменьшаться скорость основного потока на обеих трассах, обеспечен безопасный съезд с развязок. Строительство этого искусственного сооружения также закончат в 2022 году.

Длина первого пускового комплекса нулевого этапа составляет 22 км, он пройдет от ЦКАД до пересечения с А-108 у Орехово-Зуева.

Трассу М-12 строят в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Длина скоростной трассы составит 811 км, она соединит Москву с Казанью. Дорога пройдет по Подмосковью, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Благодаря этой дороге время в пути у водителей может уменьшиться в 2 раза.

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