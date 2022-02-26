РИАМО - 26 фев. Теплая погода и стремительное таяние снега в Подмосковье привело к изменению структуры льда на водоемах, он стал пористым и непрочным, также выросло число промоин и проталин, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

«Ежедневно проводятся замеры толщины льда на разных участках акваторий рек и озер региона. За прошедшие сутки обследовано 149 водоемов. Средняя толщина льда на большинстве из них составляет порядка 15 см. Однако с каждым днем появляется все больше опасных мест, где лед совсем тонкий и не способен выдержать вес человека», - уточнил первый замначальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.

По его словам, на некоторых водоемах днем лед полностью тает, а вечером и ночью он может образовываться. При этом вес человека такой лед не выдержит. Наибольшую опасность представляют водоемы с так называемой «гуляющей» толщиной льда. Речь идет о реках Москве, Клязьме и Воре, Вохонке, Пахре, Волге, Гнилуше, Рожайке, Истре, Синичке и других.

«В районе 5 см толщина льда на озерах Богородского округа – Бисерово, Луковое, Коверши, карьере Волхонка, Клязьме в Орехово-Зуеве, на реках Пахре в Подольске, Оке в Серпухове, Клязьме в Щелкове, Озере №1 и Леонежском озере в Звездном», - перечислил Плевако.

Он добавил, что проживающих вблизи этих водоемов и туристов просят внимательнее отнестись к данной информации, не выходить на лед водоемов, чтобы избежать опасности.

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