РИАМО - 26 фев. Теплая погода и стремительное таяние снега в Подмосковье привело к изменению структуры льда на водоемах, он стал пористым и непрочным, также выросло число промоин и проталин, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».
По его словам, на некоторых водоемах днем лед полностью тает, а вечером и ночью он может образовываться. При этом вес человека такой лед не выдержит. Наибольшую опасность представляют водоемы с так называемой «гуляющей» толщиной льда. Речь идет о реках Москве, Клязьме и Воре, Вохонке, Пахре, Волге, Гнилуше, Рожайке, Истре, Синичке и других.
«В районе 5 см толщина льда на озерах Богородского округа – Бисерово, Луковое, Коверши, карьере Волхонка, Клязьме в Орехово-Зуеве, на реках Пахре в Подольске, Оке в Серпухове, Клязьме в Щелкове, Озере №1 и Леонежском озере в Звездном», - перечислил Плевако.
Он добавил, что проживающих вблизи этих водоемов и туристов просят внимательнее отнестись к данной информации, не выходить на лед водоемов, чтобы избежать опасности.
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