РИАМО - 26 фев. В медучреждение в Серпухове с колото-резаным ранением груди обратился мужчина 1979 года рождения, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали за совершенное преступление мужчину 1987 года рождения. Он напал на оппонента в ходе возникшей ссоры.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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