РИАМО - 26 фев. Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что санкции западных стран в отношении России не повлияют на проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Nation News.

Медведев отметил, что вводимые ограничения можно рассматривать как повод пересмотра взаимоотношений со странами Европы.

«Эти чудесные запреты ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме — ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом», — подчеркнул Медведев.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о проведении специальной военной операции по защите населения Донбасса. Целью операции также является демилитаризация Украины.

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