РИАМО - 26 фев. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией, чтобы «защитить неонацизм на Украине». Об этом сообщает Газета.ru.

Она уточнила, что Вашингтон и Киев были единственными, кто в последние годы голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН, направленной на борьбу с героизацией нацизма, неонацизма и т. д.

«Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН. Микронезия была одной из тех стран», — рассказала Захарова.

По ее словам, сейчас США в очередной раз понадобились Федеративные штаты Микронезии, чтобы «защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве».

Правительство Микронезии сообщило о разрыве дипломатических отношений с РФ 25 февраля, а еще направило соответствующую ноту в российское посольство на Филиппинах.

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